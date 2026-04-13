Силягин рассказал, что после боя с Иглесиасом у него двоилось в глазах и была сильная боль

Российский боксёр Павел Силягин высказался о своём поражении в бою с кубинцем Ослейсу Иглесиасом.
«После боя глаз беспокоил, двоилось, и была сильная боль. В Канаде на месте сделали снимок, но почему‑то не отдали… Странные. Сейчас приеду домой и буду обследоваться в России», — цитирует Силягина «Матч ТВ».
Поединок за вакантный титул прошёл в Монреале и завершился победой кубинца техническим нокаутом. После восьмого раунда угол Силягина отказался от продолжения поединка.
Российский боксёр потерпел первое поражение в карьере. В его активе 16 побед и одна ничья. У Иглесиаса 14 побед в 14 боях.
