«В условиях вмешательства со стороны Брюсселя»: чего ожидать от победы оппозиции на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Он назвал результаты «болезненными, но очевидными» и поздравил соперника, лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, с победой. Между тем сам Мадьяр уже призвал всех государственных руководителей страны, включая президента, уйти в отставку. От самого Орбана он потребовал до конца срока выступать лишь в качестве исполняющего обязанности главы правительства и не принимать решений, которые могут связать руки правительству «Тисы». Эксперты считают, что победа партии «Тиса» в Венгрии стала результатом сочетания внутренних факторов, а также внешнего давления со стороны Брюсселя.
Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес — Венгерский гражданский союз» потерпела поражение на парламентских выборах, которые состоялись 12 апреля. Политик признал результат, назвав его болезненным, но однозначным.
«Ситуация понятна и ясна. Результаты голосования для нас болезненны, но очевидны. Ответственность и возможность управлять страной предоставлены не нам. Я поздравил победителя», — заявил Орбан на митинге своих сторонников в Будапеште.
При этом он заверил, что продолжит работать на благо родины, уйдя в оппозицию. Политик останется депутатом парламента, как и многие члены его правительства.
«Остались слабаки».
Орбана поддержали ряд европейских политиков. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони в соцсетях назвала венгерского лидера своим другом и поблагодарила за «интенсивное сотрудничество в течение этих лет». Она выразила уверенность, что он продолжит служить своей стране, даже находясь в оппозиции.
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс отметил, что после поражения Орбана в Европе «остались такие слабаки», как канцлер ФРГ Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен и премьер-министр Испании Педро Санчес.
«Он занимал жёсткую позицию по вопросам миграции и выступал против леволиберальной повестки. Благодаря ему Будапешт стал оазисом безопасности по сравнению с Амстердамом, Брюсселем или Парижем», — указывает ТАСС со ссылкой на пост Вилдерса в соцсетях.
В том же ключе высказался и главный претендент на пост президента Франции на выборах 2027 года, лидер партии «Национальное объединение» Жордан Барделла. По его словам, победа оппозиции на выборах и то, что Орбан с уважением воспринял этот результат, показывает необоснованность обвинений последних лет со стороны европейских институтов в адрес венгерской демократии.
«Виктор Орбан — великий патриот, который к концу своего срока в качестве премьер-министра завершил экономический рывок Венгрии, продвинул меры поддержки семьи… и защитил границы своей страны и Европы от миграционных потоков. Будем надеяться, что его преемник будет управлять исключительно в интересах своей страны и своего народа», — написал Барделла.
Рекорды по явке.
По предварительным данным, партия соперника Орбана Петера Мадьяра «Тиса» набрала 53%, тогда как «Фидес» — 38%. Таким образом, «Тисе» достаются 138 из 199 мест в парламенте, что означает обладание ею конституционного большинства. «Фидес» и её младшие партнёры по коалиции, христианские демократы, будут располагать только 55 депутатскими мандатами.
Ещё одной партией, которой удалось заполучить места в парламенте, стала праворадикальная «Наша Родина», набравшая 5,8%, что даёт ей право на шесть мандатов. Остальные две партии — «Демократическая коалиция» и «Партия двухвостой собаки» — не прошли пятипроцентный барьер.
По официальным данным, участие в голосовании приняли около 79% избирателей, в том числе и за рубежом. При этом, как отметили в Национальной избирательной комиссии, в этом году рекордной стала явка венгерских граждан, проживающих за рубежом.
«В этом году было зафиксировано рекордное количество избирателей, зарегистрировавшихся для голосования в иностранных представительствах, — более 90 тыс. человек, — а также рекордное количество избирателей, голосующих дистанционно, — почти 224 тыс. человек», — говорится на сайте избирательной комиссии.
При этом на избирательном участке в Лондоне было зафиксировано наибольшее число голосующих — более 9,5 тыс. человек.
«Окончательные результаты парламентских выборов будут установлены Национальной избирательной комиссией не позднее 4 мая 2026 года с учётом решения по любым апелляциям, которые могут возникнуть в одномандатных парламентских округах», — сообщили в Национальном избирательном бюро.
Праздник Брюсселя.
Между тем победитель выборов принимает поздравления от европейских лидеров и глав организаций. Мадьяра поздравил президент Франции Эммануэль Макрон, выразив стремление «вместе двигаться вперёд к большему суверенитету Европы». В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц пожелал объединения усилий «ради сильной, безопасной и… единой Европы». В том же ключе высказался и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, назвавший победу «Тисы» «историческим моментом не только для Венгрии, но и для европейской демократии».
Поприветствовать Мадьяра поспешила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, написав в соцсетях, что «Венгрия выбрала Европу» и «страна возвращается на свой европейский путь».
Как заметили в Politico, поражение Орбана позволило Брюсселю выдохнуть с облегчением.
«Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта могут попрощаться с одним из самых неуступчивых лидеров ЕС, который накладывал вето на ключевые решения Брюсселя, в том числе касающиеся финансовой поддержки Украины», — констатировали в издании.
Сам Петер Мадьяр уже отметился призывом к венгерским государственным деятелям, включая президента страны Тамаша Шуйока, уйти в отставку. Он назвал их марионетками правительства Орбана. От самого же действующего премьера оппозиционер потребовал отныне «действовать в качестве исполняющего обязанности главы правительства и не принимать никаких решений, которые могли бы связать руки» правительству «Тисы».
При этом Мадьяр не исключил контактов с российским руководством. По его словам, при необходимости он мог бы сесть за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Если понадобится, мы будем вести переговоры, но друзьями не станем», — цитирует политика ТАСС.
Между тем в Москве отметили, что страна является недружественной по отношению к России.
«Мы недружественным странам поздравления не отправляем. А Венгрия — недружественная страна, она поддерживает санкции против нас», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
При этом он подчеркнул, что в России уважают выбор венгерского народа и рассчитывают на «весьма прагматичные контакты» с новыми властями Венгрии.
«Будем смотреть, какова будет генеральная линия нового руководства, будет это по-прежнему прагматичная линия или политизированная», — ответил Песков на вопрос корреспондента RT.
Политолог Дмитрий Ежов в разговоре с RT подчеркнул, что на результат повлияло беспрецедентное давление со стороны Брюсселя.
«Результаты голосования — это, прежде всего, выбор народа Венгрии и его следует уважать. Но нельзя не отметить, что вся избирательная кампания проходила в условиях массированного давления и вмешательства со стороны Брюсселя. И чтобы в “Тисе” ни говорили, но поддержка со стороны еврочиновников им оказывалась значительная», — сказал эксперт.
По его мнению, высокий результат в пользу оппозиции также говорит о поляризованности общества и желании обновить правительство, которое долгое время было в руках «Фидес».
Вместе с тем доцент Финансового университета при Правительстве России Вадим Трухачёв, оценивая будущую политику правительства Мадьяра, полагает, что она не будет радикально отличаться от курса Орбана.
«Отношения с Украиной вряд ли кардинально изменятся. Возможно, станут менее непримиримыми. Однако Мадьяр продолжит дело Орбана и будет требовать для венгров в Закарпатье автономии. Кроме того, Киеву не стоит ждать, что Мадьяр поддержит ускоренное вступление Украины в ЕС или начнёт помогать ей оружием», — считает он.
При этом политолог допустил, что вето Орбана на кредит Украине Мадьяр снимет и в целом не будет блокировать общеевропейские решения по Киеву, что станет ключевым отличием от прежней линии.
Со своей стороны, Ежов полагает, что лидер «Тисы» сделает ставку на «европеизацию» Венгрии, активизировав взаимодействие с Брюсселем.
«В ходе предвыборной кампании он предпочитал не делать громких заявлений, однако говорил о намерении разблокировать для Венгрии средства, выделенные ей ЕС и замороженные в своё время из-за разногласий с Орбаном. Вместе с тем Мадьяр вряд ли будет идти на резкий разрыв с линией своего соперника в отношении национальных интересов страны», — сказал политолог.
При этом и самого Орбана со счётов списывать рано, уверен он.
«Так или иначе, но его партия получила наибольшее количество кресел в парламенте после “Тисы”. И Орбан останется выразителем взглядов той части электората, которая проголосовала за его партию. Мы ещё услышим о нём», — добавил Ежов.
По мнению Трухачёва, Орбан, уйдя с поста премьера, переключит своё внимание на общеевропейскую платформу.
«Я не исключаю, что он перейдёт в Европарламент и будет там руководить фракцией “Патриоты за Европу”, которая является третьей по величине фракцией Европарламента. Он больше сосредоточится вот на таких международных вещах, чем на внутривенгерской политике», — отметил аналитик.
В целом же, считают эксперты, состоявшиеся выборы в Венгрии можно считать успехом для Брюсселя.
«Однако стоит отметить, что Евросоюз сегодня далёк от идеальной формы, находясь в стадии политического упадка. Устранение Орбана не решает фундаментальных противоречий внутри объединения, а вся его система уже отдаёт гнилью», — резюмировал Ежов.