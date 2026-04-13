«В условиях вмешательства со стороны Брюсселя»: чего ожидать от победы оппозиции на выборах в Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес — Венгерский гражданский союз» на парламентских выборах. Он назвал результаты «болезненными, но очевидными» и поздравил соперника, лидера партии «Тиса» Петера Мадьяра, с победой. Между тем сам Мадьяр уже призвал всех государственных руководителей страны, включая президента, уйти в отставку. От самого Орбана он потребовал до конца срока выступать лишь в качестве исполняющего обязанности главы правительства и не принимать решений, которые могут связать руки правительству «Тисы». Эксперты считают, что победа партии «Тиса» в Венгрии стала результатом сочетания внутренних факторов, а также внешнего давления со стороны Брюсселя.