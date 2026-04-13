Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал энергетические потери государств ЕС с отказом от газа из России.
«Решение Урсулы “Без топлива” фон дер Ляйен отказаться от использования надёжной и доступной российской энергии привели к увеличению расходов ЕС на энергию на $26 млрд только за последние полтора месяца», — заявил он в X.
Ранее Дмитриев подчеркнул, что озвученный ранее прогноз роста цен на физические поставки нефти в Европу сбывается.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.
Дмитриев подчёркивал, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании. Он также заявлял, что Европа и Британия будут умолять Россию вернуть поставки нефти и газа.