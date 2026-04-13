Дмитриев связал энергетические потери ЕС с отказом от газа из России

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев связал энергетические потери государств ЕС с отказом от газа из России.

«Решение Урсулы “Без топлива” фон дер Ляйен отказаться от использования надёжной и доступной российской энергии привели к увеличению расходов ЕС на энергию на $26 млрд только за последние полтора месяца», — заявил он в X.

Ранее Дмитриев подчеркнул, что озвученный ранее прогноз роста цен на физические поставки нефти в Европу сбывается.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что страны Европы могут столкнуться с серьёзными экономическими последствиями на фоне роста цен на энергоносители.

Дмитриев подчёркивал, что знает, по какому сценарию будет развиваться топливный кризис в Евросоюзе и Великобритании. Он также заявлял, что Европа и Британия будут умолять Россию вернуть поставки нефти и газа.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше