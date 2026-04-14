Крылов рассказал о зарплате в UFC: в пять раз меньше, чем у Макгрегора

Российский боец UFC Никита Крылов рассказал о своей зарплате в американском промоушене.
«На хорошую качественную подготовку уходит серьёзная сумма денег. Сколько? В зависимости от гонорара. Если от моего гонорара — это не половина. Но я уже достаточно давно дерусь. У меня уже далеко не первый контракт, деньги достаточно неплохие. Естественно, они всё равно в пять раз меньше, чем получал Конор на пике. Но этого вполне хватает», — заявил Крылов в интервью ютуб-каналу «Иваныч Пересадка Волос».
Он также вспомнил период, когда перенёс операцию и не дрался два года.
«Ничего не делал, но всё равно существовали я, моя семья. Как будто все нормально было», — добавил он.
Напомним, что в январе Крылов одержал победу над представителем Литвы Модестасом Букаускасом на турнире UFC 324.
Поединок завершился победой россиянина техническим нокаутом на последних секундах третьего раунда.
В активе Крылова 30 побед при 11 поражениях.
