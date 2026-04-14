Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вассерман отказался от участия в осенних выборах в Госдуму

На осенних выборах в Преображенском округе Москвы намерен выдвигаться Владислав Третьяк.

Источник: Комсомольская правда

Депутат и телеведущий Анатолий Вассерман отказался от участия в осенних выборах в Госдуму. Это произошло из-за отсутствия спонсоров для его кампании. Об этом Вассерман рассказал «Коммерсанту».

В 2021 году Вассерман как самовыдвиженец набрал 33,7% голосов и победил в Преображенском округе Москвы. В Думе он, не будучи членом партии, вошел во фракцию «Справедливая Россия».

Согласно данным «Коммерсанта», на осенних выборах в Преображенском округе намерен баллотироваться Владислав Третьяк. Вассерман полагает, что Третьяк решил поменять округ, когда узнал о его отказе от участия в кампании.

Ранее депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о реформе выборов, одобренному в первом чтении 18 марта. Законопроект запрещает применять в агитационных материалах чьи-либо изображения и голоса. Речь также идет об умерших, вымышленных лицах или синтезированных нейросетями.

Узнать больше по теме
Анатолий Вассерман: биография, личная жизнь и последние новости об известном публицисте
Эрудит, интеллектуал, публицист и обладатель самой известной в Рунете жилетки. Главное из биографии Анатолия Вассермана, человека-мема, депутата и уроженца Одессы.
Читать дальше