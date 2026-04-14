Депутат и телеведущий Анатолий Вассерман отказался от участия в осенних выборах в Госдуму. Это произошло из-за отсутствия спонсоров для его кампании. Об этом Вассерман рассказал «Коммерсанту».
В 2021 году Вассерман как самовыдвиженец набрал 33,7% голосов и победил в Преображенском округе Москвы. В Думе он, не будучи членом партии, вошел во фракцию «Справедливая Россия».
Согласно данным «Коммерсанта», на осенних выборах в Преображенском округе намерен баллотироваться Владислав Третьяк. Вассерман полагает, что Третьяк решил поменять округ, когда узнал о его отказе от участия в кампании.
Ранее депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о реформе выборов, одобренному в первом чтении 18 марта. Законопроект запрещает применять в агитационных материалах чьи-либо изображения и голоса. Речь также идет об умерших, вымышленных лицах или синтезированных нейросетями.