Штурмовик Кулемин сорвал контратаку противника

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Гвардии рядовой Никита Кулемин в ходе наступательных действий на важном тактическом направлении сорвал контратаку противника, предотвратив потери среди личного состава штурмовой группы. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Там рассказали, что военнослужащий, действуя в составе штурмовой группы, выполнял боевую задачу по захвату опорного пункта, вел наблюдение за вражескими огневыми позициями, своевременно выявлял огневые точки и передавал их точные координаты. Продвигаясь в составе группы, рядовой вел прицельный огонь из штатного оружия, подавляя выявленные цели, чем обеспечивал успешное продвижение подразделения.
«В момент попытки противника перейти в контратаку Никита Кулемин немедленно занял выгодную огневую позицию и, ведя огонь, оказал огневое воздействие по противнику, чем не допустил срыва наступления и потерь среди личного состава», — следует из сообщения военного ведомства.
Уточняется, что благодаря смелым и решительным действиям гвардии рядового Кулемина штурмовая группа успешно выполнила поставленную задачу, захватила опорный пункт противника и закрепилась на достигнутом рубеже.
В Минобороны также рассказали о подвиге гвардии рядового Александра Грачева, который действовал в составе расчета гаубицы Д-30. Он выполнял боевую задачу по огневой поддержке наступательных действий мотострелковых и штурмовых подразделений в районе одного из освобожденных населенных пунктов.
В ходе выполнения задачи Грачев обнаружил приближение FPV-дрона противника к позиции расчета, своевременно доложил об угрозе и открыл огонь из штатного оружия. После точного выстрела беспилотный летательный аппарат был уничтожен на подлете, что предотвратило поражение орудия и личного состава. После отражения атаки расчет продолжил выполнение боевой задачи.