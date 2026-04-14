«Калашников» начал испытания новейшего ЗРК «Крона» для защиты от дронов

Концерн «Калашников» начал испытания высокоавтоматизированного зенитного ракетного комплекса (ЗРК) территориальной противовоздушной обороны «Крона», основные цели которого — вражеские беспилотные летательные аппараты.
Отмечается, что «Крона» предназначена для прикрытия от ударов средств воздушного нападения важных государственных объектов, а также инфраструктуры городов и объектов особой важности; специальных грузов в местах их складирования, сооружений на стратегических коммуникациях.
В начале апреля сообщалось, что «Калашников» поставил в войска партию новейших зенитных управляемых ракет 9М333 для ЗРК «Стрела-10».
В феврале «Калашников» представил первый в России управляемый боеприпас «КУБ-10МЭ» с дальностью свыше 100 км.