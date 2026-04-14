Лавров начинает двухдневный визит в Китай

Еще один вопрос на повестке переговоров министров — украинский конфликт. Ван И, выступая в феврале на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Китай поддерживает то, что Европа начала говорить с Россией по вопросу Украины. Однако ЕС следует представить свои идеи и планы по урегулированию, отметил он. Министр также отметил важность создания более сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности для Европы, устранив тем самым коренные причины кризиса и предотвратив его повторение.