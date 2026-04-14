Эрдоган сообщил о возможных военных действиях против Израиля

Турция могла бы пойти на определенные военные действия против Израиля, чтобы остановить возможное принудительное переселение палестинцев. Об этом 13 апреля заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Международной конференции политических партий Азии в Стамбуле.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — приводит его слова The Jerusalem Post (JP).

Эрдоган заявил, что Израиль, несмотря на прекращение огня, вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома якобы из-за нападений на гражданские поселения. При этом, отмечает JP, Израиль и США отвергают утверждения о включении Ливана в действующее соглашение о прекращении огня с Ираном.

Газета The Wall Street Journal 9 апреля сообщила, что власти Израиля остались недовольны не только решением о прекращении огня между США и Ираном, но и ситуацией, что Тель-Авив был поставлен перед фактом перемирия. Источник издания уточнил, что президент Израиля Биньямин Нетаньяху дал свое согласие лидеру США Дональду Трампу на участие в мирном соглашении, однако его крайне не устроило возможное распространение перемирия на Ливан, поскольку Тель-Авив преследует разные цели в конфликтах с Тегераном и Бейрутом.