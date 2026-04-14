Эрдоган сообщил о возможных военных действиях против Израиля

«Мы должны быть сильными, чтобы помешать Израилю сделать это с Палестиной. Так же, как мы вошли в Карабах, так же, как мы вошли в Ливию, мы сделаем то же самое с ними», — приводит его слова The Jerusalem Post (JP).
Эрдоган заявил, что Израиль, несмотря на прекращение огня, вынудил 1,2 млн ливанцев покинуть свои дома якобы из-за нападений на гражданские поселения. При этом, отмечает JP, Израиль и США отвергают утверждения о включении Ливана в действующее соглашение о прекращении огня с Ираном.
Газета The Wall Street Journal 9 апреля сообщила, что власти Израиля остались недовольны не только решением о прекращении огня между США и Ираном, но и ситуацией, что Тель-Авив был поставлен перед фактом перемирия. Источник издания уточнил, что президент Израиля Биньямин Нетаньяху дал свое согласие лидеру США Дональду Трампу на участие в мирном соглашении, однако его крайне не устроило возможное распространение перемирия на Ливан, поскольку Тель-Авив преследует разные цели в конфликтах с Тегераном и Бейрутом.