Эрдоган сообщил о возможных военных действиях против Израиля

Газета The Wall Street Journal 9 апреля сообщила, что власти Израиля остались недовольны не только решением о прекращении огня между США и Ираном, но и ситуацией, что Тель-Авив был поставлен перед фактом перемирия. Источник издания уточнил, что президент Израиля Биньямин Нетаньяху дал свое согласие лидеру США Дональду Трампу на участие в мирном соглашении, однако его крайне не устроило возможное распространение перемирия на Ливан, поскольку Тель-Авив преследует разные цели в конфликтах с Тегераном и Бейрутом.