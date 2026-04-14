Роспотребнадзор: более 6 тысяч россиян обратились в медучреждения с укусами клещей

По данным Роспотребнадзора, с начала сезона в 2026 году в связи с укусами клещей в медицинские организации страны обратились более 6 тыс. человек.
По данным ведомства, наибольшее количество укусов зарегистрировано в Краснодарском и Ставропольском краях, в Республике Крым, в Ростовской, Липецкой, Челябинской, Ленинградской, Московской, Костромской, Воронежской, Самарской и Омской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге.
При этом в пресс-службе Роспотребнадзора также рассказали, что число сделавших прививку от клещевого вирусного энцефалита россиян в 2026 году превысило 1,2 млн.
Уточняется, что ситуация находится на контроле ведомства.
Ранее газета «Известия» писала, что клещи проснулись минимум в 64 регионах России.
Врач Ольга Малиновская между тем рассказала, что анализы после укуса клещом необходимо сдать через две недели.