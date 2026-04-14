Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев опубликовал фото мечети из Абу-Даби

Дмитриев выложил в соцсети снимок мечети шейха Заида, сделанный с борта самолета.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическим связям с зарубежьем Кирилл Дмитриев выложил снимок из Абу-Даби.

«Абу-Даби», — написал Дмитриев в соцсети.

Так глава РФПИ подписал фотографию мечети шейха Заида. Предположительно, снимок сделан с борта авиасудна.

О том, что Дмитриев может отправиться в Абу-Даби, ранее не сообщалось.

В преддверии раунда переговоров по Украине 4−5 февраля Дмитриев также опубликовал снимок облачных небоскребов Абу-Даби.

На фоне ситуации на Ближнем Востоке Дмитриев заявил, что в ближайшем времени цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале блокады Ормузского пролива: все попытавшиеся войти в него суда будут остановлены. По его словам, в операции примут участие и другие страны, но их названия он уточнять не стал.

Абу-Даби: нефтяная столица ОАЭ и площадка для переговоров по Украине
Абу-Даби — крупнейший эмират и столица Объединенных Арабских Эмиратов. В последние годы город превратился в один из ключевых политических и экономических центров Ближнего Востока. Сегодня Абу-Даби играет важную роль не только в нефтяной отрасли, но и в международной дипломатии, инвестициях и переговорах между государствами.
Читать дальше