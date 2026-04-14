Дмитриев опубликовал фото мечети из Абу-Даби

Глава РФПИ и спецпредставитель президента РФ по экономическим связям с зарубежьем Кирилл Дмитриев выложил снимок из Абу-Даби.
«Абу-Даби», — написал Дмитриев в соцсети.
Так глава РФПИ подписал фотографию мечети шейха Заида. Предположительно, снимок сделан с борта авиасудна.
О том, что Дмитриев может отправиться в Абу-Даби, ранее не сообщалось.
В преддверии раунда переговоров по Украине 4−5 февраля Дмитриев также опубликовал снимок облачных небоскребов Абу-Даби.
На фоне ситуации на Ближнем Востоке Дмитриев заявил, что в ближайшем времени цены на нефть поднимутся выше 150 долларов за баррель.
В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил о скором начале блокады Ормузского пролива: все попытавшиеся войти в него суда будут остановлены. По его словам, в операции примут участие и другие страны, но их названия он уточнять не стал.