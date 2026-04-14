Проблемы «Зенита», катастрофа «Краснодара» и запас «Локомотива»: как новый лимит на легионеров скажется на грандах РПЛ

Министерство спорта объявило об ужесточении лимита на легионеров со следующего сезона. Согласно проекту ведомства, клубы смогут включать в заявку 12 футболистов, а одновременно выпускать на поле — семерых. Михаил Дегтярёв назвал эти меры гуманными и хирургическими. При этом некоторые гранды рискуют столкнуться с серьёзными проблемами. В составе «Зенита» и «Краснодара» уже сейчас числятся по 12 иностранцев без учёта находящихся в аренде.
Изменение лимита на легионеров — одна из самых обсуждаемых и спорных тем за последние месяцы в отечественном футболе. Чуть больше года назад Михаил Дегтярёв объявил, что в РПЛ поэтапно ужесточат его и клубы перейдут со схемы «13 иностранцев — в заявке, восемь — на поле» на «10 + 5».
Реформа начнётся уже со следующего сезона. Согласно обнародованному проекту Министерства спорта клубы получат возможность вносить в заявку не более 12 иностранцев, семеро из которых смогут одновременно находиться на поле.
Одобрение правила получили далеко не во всех коллективах. В том числе в дискуссию с руководителем вступил даже главный тренер сборной России Валерий Карпин. Дегтярёв, в свою очередь, назвал меры гуманными и хирургическими и подчеркнул, что они направлены на развитие молодых и перспективных отечественных исполнителей.
«У нас есть исторический шанс восстановить и усилить отечественную школу футбола за счёт перераспределения средств в детско-юношеский спорт и академии, повысить спрос на российских игроков, создать для клубов мотивацию искать таланты, вкладывать в них время и деньги, а не полагаться на готовых легионеров», — цитирует министра «Матч ТВ».
Не согласился с ним и Сергей Семак, которому летом предстоит поломать голову при формировании состава «Зенита». На данный момент в заявку петербуржцев на сезон включено 12 иностранцев, но казахстанец Нуралы Алип не подпадает под ограничения как гражданин страны ЕАЭС.
Однако летом из аренды должны вернуться ещё трое: серб Страхиня Эракович и бразильцы Роберт Ренан и Ду Кейрос. С другой стороны, наверняка покинет Санкт-Петербург Джон Дуран. Принадлежащий «Аль-Насру» нападающий приехал в Россию на весну, но пока проигрывает конкуренцию Александру Соболеву и с учётом рыночной стоимости €25 млн вряд ли останется.
Однако даже уход колумбийца не даст специалисту возможности смотреть на зарубежные рынки без чистки ростера. Главные кандидаты на выход — исполнители, находящиеся сейчас в аренде, и не скрывающий желания вернуться на родину Вендел.
В не менее сложную ситуацию попадёт «Краснодар». На текущий сезон действующие чемпионы заявили 12 иностранцев, а ещё двое вернутся в конце июня: нигериец Олакунле Олусегун и бразилец Густаво Фуртадо.
С находящимися в аренде футболистами Мурад Мусаев расстанется без особого сожаления. А вот убирать кого-то из тех, кто сейчас есть в коллективе, сложно, поскольку все являются лидерами. Показательная статистика: в топ-10 южан по проведённому на поле времени в текущем розыгрыше РПЛ числятся семеро легионеров.
Неудивительно, что наставник коллектива тоже скептически высказался об ужесточении лимита.
«Думаю, когда искусственно вырастают зарплаты и потребности в русских игроках… Я не вижу в этом большого плюса. И считаю, условно Алексей Батраков или Матвей Кисляк и так выиграли бы, наверное, своё место. Или тот же Александр Черников, или Сперцян», — говорил он в выпуске проекта «Это футбол, брат».
Вдобавок новые правила грозят осложнить «быкам» переговоры с Виктором Са и Лукасом Оласой о продлении контрактов.
Таким же количеством легионеров располагает Хуан Карлос Карседо. Впрочем, у испанца уже есть как минимум один очевидный кандидат на выход: Тео Бонгонда. Соглашение конголезца, задержавшегося на родине из-за празднований попадания на чемпионат мира — 2026, истекает летом. По данным СМИ, нападающий уже начал искать варианты трудоустройства и выбирает между «Севильей», «Трабзонспором» и «Вулверхэмптоном».
Покинуть стан красно-белых может и Олег Рябчук, об уходе которого говорят с декабря. Молдавский защитник, заявленный на сезон как португалец благодаря двойному гражданству, доигрывает последние месяцы по действующему контракту. Переговоров о его продлении не ведётся, а скромные 94 минуты в весенней части скорее убеждают в том, что новый наставник не заинтересован в Олеге.
Едва ли уложится в будущий лимит московское «Динамо», в составе которого значатся 11 иностранцев. Аналогичная картина сложилась в ЦСКА, куда летом вдобавок вернутся Амирхоссейн Риванди, Алеррандро, Родриго Вильягра и Секу Койта. Впрочем, армейцы и бело-голубые входят в число лидеров чемпионата по доле задействованных россиян.
Другой столичный коллектив, «Локомотив», напротив, служит примером для подражания. В расположении Михаила Галактионова всего пять легионеров. В случае непродления договора с Лукасом Фасоном железнодорожники могут только улучшить этот показатель.
Поломать голову над комплектацией состава также придётся «Ахмату» и «Рубину», входящим в пятёрку худших по использованию россиян.