Лавров обсудил с Аракчи детали ирано-американских переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой иранского МИД Аббасом Аракчи детали состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.
«Аракчи проинформировал Лаврова о деталях состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров», — говорится в сообщении МИД России.
В диппредставительстве указали, что Лавров приветствовал настрой Ирана на поиск развязок кризиса. Также он подчеркнул важность недопущения рецидива вооружённой конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность Москвы оказывать содействие урегулированию кризиса.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры США и Ирана завершились без результата.
Также он заявил корреспонденту RT Анастасии Володиной, что пока непонятно, чем может закончиться блокада иранского побережья американскими военными.