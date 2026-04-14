Лавров обсудил с Аракчи детали ирано-американских переговоров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой иранского МИД Аббасом Аракчи детали состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров.

«Аракчи проинформировал Лаврова о деталях состоявшихся 11 апреля в Исламабаде ирано-американских переговоров», — говорится в сообщении МИД России.

В диппредставительстве указали, что Лавров приветствовал настрой Ирана на поиск развязок кризиса. Также он подчеркнул важность недопущения рецидива вооружённой конфронтации, вновь подтвердил неизменную готовность Москвы оказывать содействие урегулированию кризиса.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры США и Ирана завершились без результата.

Также он заявил корреспонденту RT Анастасии Володиной, что пока непонятно, чем может закончиться блокада иранского побережья американскими военными.

Узнать больше по теме
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше