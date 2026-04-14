Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля

«Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», — сказала Мохаджерани.
По ее словам, более точные цифры определит экономический блок правительства, сотрудники которого проводят оценку в несколько этапов. Первый этап — оценка ущерба непосредственно зданиям, а второй подразумевает ущерб, связанный с потерей доходов бюджета и прекращением работы промышленных объектов, уточнила собеседница агентства.
Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США — одна из тем, которой занимается иранская группа переговорщиков. Вопрос, в частности, поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.
«Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», — сказала Мохаджерани.