Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля

Иран оценил ущерб от бомбардировок США и Израиля в 270 миллиардов долларов.

Источник: © РИА Новости

ТЕГЕРАН, 14 апр — РИА Новости. Ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, 270 миллиардов долларов, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани.

«Предварительные и очень сырые цифры говорят об ущербе к настоящему моменту на 270 миллиардов долларов», — сказала Мохаджерани.

По ее словам, более точные цифры определит экономический блок правительства, сотрудники которого проводят оценку в несколько этапов. Первый этап — оценка ущерба непосредственно зданиям, а второй подразумевает ущерб, связанный с потерей доходов бюджета и прекращением работы промышленных объектов, уточнила собеседница агентства.

Мохаджерани добавила, что вопрос военных репараций Ирану со стороны США — одна из тем, которой занимается иранская группа переговорщиков. Вопрос, в частности, поднимался на недавних переговорах в Исламабаде.

«Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», — сказала Мохаджерани.

