Ущерб Ирану от ударов США и Израиля составляет $270 млрд

Ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.

Ущерб Ирану от бомбардировок США и Израиля составляет, по предварительной оценке, $270 млрд.

Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани, добавив, что более точные цифры определит экономический блок правительства, сотрудники которого проводят оценку в несколько этапов.

Политик при этом уточнила, что иранская группа переговорщиков занимается вопросом военных репараций Ирану со стороны США, и данная тема, в частности, поднималась на недавних переговорах в Исламабаде.

«Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», — сказала Мохаджерани.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров между Ираном и США пройдёт 16 апреля.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что сделки не будет, если Иран не откажется от ядерных амбиций.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше