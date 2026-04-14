Ущерб Ирану от ударов США и Израиля составляет $270 млрд

Об этом в интервью РИА Новости заявила официальный представитель правительства страны Фатеме Мохаджерани, добавив, что более точные цифры определит экономический блок правительства, сотрудники которого проводят оценку в несколько этапов.
Политик при этом уточнила, что иранская группа переговорщиков занимается вопросом военных репараций Ирану со стороны США, и данная тема, в частности, поднималась на недавних переговорах в Исламабаде.
«Мы обязательно будем отстаивать юридическими методами права нашего народа, это касается и компенсаций за пролитую кровь наших близких в школе Минаба», — сказала Мохаджерани.
Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров между Ираном и США пройдёт 16 апреля.
Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что сделки не будет, если Иран не откажется от ядерных амбиций.