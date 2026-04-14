Лавров и Аракчи обсудили прошедшие ирано-американские переговоры

Сергей Лавров подчеркнул важность недопущения рецидива вооружённой конфронтации. Он вновь подтвердил неизменную готовность России оказывать содействие урегулированию кризиса, напомнив, что у конфликта нет военного решения. Глава МИД РФ также напомнил о российской инициативе по разработке концепции обеспечения безопасности в Персидском заливе с участием всех прибрежных государств при поддержке внерегиональных стран.