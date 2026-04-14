Глава российского МИД Сергей Лавров отправляется в Китай с двухдневным визитом. В рамках поездки Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ваном И. Визит главы российского МИД В Китай продлится два дня — с 14 по 15 апреля.
Сам Лавров неоднократно подчеркивал, что отношения с Пекином — это «особое место в шкале российских внешнеполитических приоритетов». А цифры торговли это подтверждают: в 2024 году взаимный товарооборот достиг более 244 млрд долларов.
Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва и Пекин поддерживают плотный контакт, регулярно обмениваясь визитами в страны.
Узнать больше по теме
