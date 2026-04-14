Мерц призвал Нетаньяху начать прямые переговоры с Ливаном

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху прекратить боевые действия и начать прямые переговоры с Ливаном.
Об этом сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус, добавив, что Мерц подчеркнул недопустимость частичной аннексии Западного берега реки Иордан.
Ранее в «Хезболле» выступили против прямых переговоров Ливана и Израиля.
В Axios между тем писали, что послы Израиля и Ливана обсудят в Вашингтоне мирное соглашение 14 апреля.
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.