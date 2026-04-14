Дмитриев ответил сыну Сороса, призвавшему русских «уезжать домой»

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев ответил на призыв сына венгерско-американского финансиста Джорджа Сороса Александра.
Ранее тот написал в соцсети: «Русские, уезжайте домой! Венгры, возвращайтесь домой!». Так он прокомментировал итоги выборов в Венгрии.
— Для тех, кто не любит левого глобалиста Сороса и его русофобскую повестку, — его идиотские антироссийские заявления дают еще больше поводов любить и уважать Россию, — написал Дмитриев в социальной сети Х.
Организация Джорджа Сороса «захватила власть» в Венгрии. Об этом 12 апреля заявил американский бизнесмен Илон Маск, комментируя результаты выборов в парламент в стране. При этом он не уточнил, о какой именно организации идет речь.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал поражение своей партии «Фидес» на парламентских выборах. Его оппонент Петер Мадьяр из партии «Тиса» сообщил, что Орбан поздравил его с победой по телефону.
Также Орбан сказал, что его партия «Фидес» продолжит служить стране даже в оппозиции.