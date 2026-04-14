ЦТАК: в КНДР прошли испытания системы вооружений эсминца «Чхве Хён»

ПХЕНЬЯН, 14 апреля. /ТАСС/. В КНДР 12 апреля состоялись очередные испытательные пуски стратегических крылатых и противокорабельных ракет для оценки оперативных возможностей эсминца ВМС Корейской народной армии «Чхве Хён». Как сообщило агентство ЦТАК, лидер страны Ким Чен Ын вместе с руководящими кадрами оборонной промышленности и командным составом ВМС наблюдал за пусками.
«Испытание было нацелено на проверку программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, отработку навыков моряков и подтверждение точности модернизированной системы активной противопомеховой навигации», — пишет ЦТАК.
В ходе испытаний были запущены две стратегические крылатые ракеты и три противокорабельные ракеты. Все они поразили мишени, время полета составило от 7 689 до 7 920 секунд и от 1 960 до 1 973 секунд соответственно.
Ким Чен Ын по итогам указал, что «непрерывное и бесконечное наращивание и укрепление мощных и надежных сил сдерживания ядерной войны — это неизменная политика Трудовой партии Кореи в отношении государственной обороны, важнейшая первоочередная задача». Он наметил важные задачи для дальнейшего повышения способности к нанесению стратегического и тактического удара и готовности к быстрому реагированию.