КНДР провела испытательный пуск крылатых и противокорабельных ракет с эсминца

КНДР провела испытания системы вооружения своего эсминца «Чвэ Хён», произведя пуск стратегических крылатых и противокорабельных ракет.
Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.
Уточняется, что испытания проводились 12 апреля, за ними наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.
«Испытание было нацелено на проверку программы управления запуском интеграционной системы командования вооружениями корабля, отработку навыков моряков по огневой службе и подтверждение точности и меткости модернизированной системы активной противопомеховой навигации», — говорится в статье.
9 апреля сообщалось, что КНДР провела испытания новых видов вооружений.
Южнокорейское агентство Newsis между тем писало, что КНДР запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря.