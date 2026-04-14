Заявление главы евродипломатии Каи Каллас о вкладе РФ и КНР в победу над нацизмом вызывают вопросы к ее учителю истории. Об этом в понедельник, 13 апреля, высказался постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Ранее Каллас назвала «чем-то новеньким» сведения о том, что Россия и Китай вместе сражались против нацизма и победили его. Она сказала, что для тех, кто «знает историю, это вызывает много вопросов».
— И это говорит высокий представитель Евросоюза по иностранным делам, которому, очевидно, ничего не известно о том, что именно народы СССР и КНР приняли на себя главный удар во Второй мировой войне. Нам очень хотелось бы познакомиться с учителем истории Каллас, — заявил дипломат во время заседания Совета Безопасности ООН, его слова приводятся на сайте постпредства РФ.
Кая Каллас получила образование в плохой советской школе — в те времена встречались и такие учебные заведения. Об этом 12 апреля сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он также выразил мнение, что Каллас не смогла бы защитить диплом в Московском государственном университете имени Ломоносова.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее усомнился в умственных способностях Каллас, которая заявила о том, что Москва якобы требует от Украины то, «что ей никогда не принадлежало».