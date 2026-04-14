Марочко: ВС РФ закрепились на северных окраинах Озерного

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Российские силы закрепились на северных окраинах Озерного Донецкой Народной Республики и наступают в южном направлении. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ, освободив Диброву, наступают на соседнее Озерное в ДНР.
«Говоря об Озерном, то, по последней информации, которая мне приходила, наши военнослужащие уже закрепились на северных окраинах данного населенного пункта и планомерно продвигаются в южном направлении», — сказал он.