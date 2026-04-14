«Ъ»: Минздрав намерен создать реестр отказавшихся от прививок россиян

В Минздраве России обсуждают создание нового федерального реестра, куда попадут отказавшиеся от вакцинации граждане. Если инициатива будет одобрена, регистр запустят 1 сентября 2028 года в составе Единой государственной информационной системы здравоохранения.
Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу ведомства, общественное обсуждение инициативы продлится до 24 апреля.
Согласно проекту постановления, регистр будет хранить данные о россиянах, вакцинированных по национальному календарю и эпидпоказаниям, о гражданах с поствакцинальными осложнениями, с медицинскими отводами от вакцинации и об отказавшихся прививаться.
В пресс-службе ведомства пояснили, что соответствующая информация будет использована «при разработке планов информационно-разъяснительной работы с гражданами, а также мер по повышению популярности и доступности мероприятий по вакцинации». В ведомстве заверили, что попадание в реестр не принесёт никаких негативных последствий гражданам.
