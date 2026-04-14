Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: в ЕС не понимают действий США в Ормузском проливе

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас призналась, что в ЕС нет четкого понимания по поводу того, что именно США делают в Ормузском проливе.

Источник: Reuters

«Не совсем ясно, какие именно действия предпринимают США», — сказала она в интервью вещательной корпорации Би-би-си. «Но основной принцип должен быть четким: мы не должны признавать законными никакие сборы или налоги за использование этих маршрутов — навигационных путей, которые всегда были открыты для всех», — пояснила Каллас.

Она подчеркнула, что блокирование прохода через эту водную артерию судов с энергоносителями и удобрениями «причиняет серьезные страдания остальному миру». «Поэтому эти пути должны оставаться открытыми», — сообщила глава европейской дипломатии.

Каллас заявила также, что Европа совместно с другими странами готова задействовать свои возможности по обеспечению судоходства в Ормузском проливе, но лишь «после завершения боевых действий».

