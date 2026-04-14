Вэнс: США настаивают на том, чтобы Иран передал весь свой обогащённый уран им

«Мы заявили, что хотим, чтобы этот материал был вывезен из их страны, и хотели бы получить его в своё распоряжение», — сказал политик.
Также он отметил, что во время переговоров Соединённых Штатов и Ирана удалось достичь значительного прогресса.
Ранее Вэнс уже заявлял, что Вашингтон намерен потребовать от Ирана передать накопленное ядерное топливо.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков между тем отмечал, что Москва по-прежнему готова принять иранский обогащённый уран, однако это предложение не было востребовано.