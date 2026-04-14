Вучич: Сербия хочет получить от РФ препараты для лечения онкобольных

Сербия рассчитывает получить некоторые инновационные препараты для лечения онкологических заболеваний, разработанные в России. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич.
«Мы сотрудничаем с российской стороной и были бы весьма благодарны, если сможем получить часть лекарств, которые будут использоваться у нас», — сказал политик в интервью Радио и телевидения Сербии.
Сербия рассчитывает, в частности, на получение препаратов для лечения рака легких, яичников, молочной железы, простаты, мочевого пузыря и других заболеваний.
Напомним, Минздрав России официально разрешил использовать новый персонализированный препарат для лечения рака — мРНК-вакцину под названием «Неовак-РОНЦ». Это индивидуально созданное лекарство, которое на данном этапе будет помогать бороться с меланомой, одним из видов рака кожи.
Также сообщалось, что в России разработали препарат для лечения онкологий, не имеющий аналогов в мире.
