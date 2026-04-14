Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев заявил о €2 млрд военной помощи от двух европейских стран

Бельгия и Испания в 2026 году выделят Украине по €1 млрд военной помощи. Киев предложил тестировать испанские дроны в боевых условиях.

Источник: Reuters

Брюссель и Мадрид выделят Украине по €1 млрд военной помощи в 2026 году, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в телеграм-канале.

«Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», — написал Федоров.

Украинский министр добавил, что Бельгия согласилась передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к имеющимся самолетам.

По его словам, Киев обсудил с союзниками усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотников и «чешской инициативы» для обеспечения фронта артиллерией дальнего поражения.

Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) при финансовом участии западных стран. Президент Чехии Петр Павел говорил, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 млн единиц крупнокалиберных артснарядов.

По словам Федорова, со своей стороны Украина предложила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что США поставляют Украине оружие, оплаченное Европой и Канадой, на примерно €1 млрд ежемесячно, всего в 2026 году они передадут Киеву вооружения на $15 млрд.

До этого в середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не хватает ракет для американских и европейских систем ПВО. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет вооружений из стран Европы и США.

Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.

