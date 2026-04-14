Киев заявил о €2 млрд военной помощи от двух европейских стран

Брюссель и Мадрид выделят Украине по €1 млрд военной помощи в 2026 году, заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в телеграм-канале.
«Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине. В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», — написал Федоров.
Украинский министр добавил, что Бельгия согласилась передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к имеющимся самолетам.
По его словам, Киев обсудил с союзниками усиление противовоздушной обороны, развитие беспилотников и «чешской инициативы» для обеспечения фронта артиллерией дальнего поражения.
Весной 2024 года власти Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) при финансовом участии западных стран. Президент Чехии Петр Павел говорил, что в 2025 году в рамках инициативы предполагается поставить на Украину около 1,8 млн единиц крупнокалиберных артснарядов.
По словам Федорова, со своей стороны Украина предложила возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.
До этого в середине января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране не хватает ракет для американских и европейских систем ПВО. По его словам, ему приходится лично «выбивать» каждый пакет вооружений из стран Европы и США.
Россия осуждает любые военные поставки Украине. Кремль подчеркивал, что в случае появления у Киева более сложных и дальнобойных вооружений может появиться необходимость в «санитарной зоне», чтобы отодвинуть украинскую военную инфраструктуру на безопасное расстояние от российских границ.