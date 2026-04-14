Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб от агрессии

Постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия «были соучастницами» в войне против Тегерана.

КАИР, 14 апреля. /ТАСС/. Иран потребовал от пяти арабских стран выплаты компенсаций за то, что они «выступили соучастницами Израиля и США в войне» против него. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — приводит слова дипломата агентство Tasnim.

Иравани пояснил, что, по мнению Тегерана, упомянутые государства «стали соучастниками Израиля и США в их войне против Ирана» и тем самым «нарушили свои обязательства перед исламской республикой». Какие именно действия арабских стран иранская сторона расценивает как «соучастие» в конфликте, постпред не уточнил.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше