Иран потребовал от пяти арабских стран компенсировать ущерб от агрессии

«Бахрейн, Иордания, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий», — приводит слова дипломата агентство Tasnim.
Иравани пояснил, что, по мнению Тегерана, упомянутые государства «стали соучастниками Израиля и США в их войне против Ирана» и тем самым «нарушили свои обязательства перед исламской республикой». Какие именно действия арабских стран иранская сторона расценивает как «соучастие» в конфликте, постпред не уточнил.
Узнать больше по теме
