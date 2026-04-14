Вэнс: если Иран не откроет Ормузский пролив, это изменит ход переговоров с США

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс заявил каналу Fox News, что если Иран не откроет Ормузский пролив, то это в корне изменит характер переговоров с США.
«Мы ещё не увидели полного открытия, поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться к открытию Ормузского пролива…» — добавил политик.
Днём ранее США начали морскую блокаду Ирана в соответствии с указом американского президента Дональда Трампа.
В Bloomberg между тем писали, что США рассматривают возможность захвата судов, покидающих Иран.
