США уверены, что будут очень хорошо работать с новым премьером Венгрии

С таким утверждением выступил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты уверены, что смогут наладить очень хорошее взаимодействие со следующим премьер-министром Венгрии Петером Мадьяром. Об этом заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Я уверен, что мы будем очень хорошо работать с новым премьер-министром Венгрии», — сказал он в прямом эфире телекомпании Fox News.

Вэнс отметил, что посетил Венгрию накануне выборов для поддержки действующего главы правительства Виктора Орбана во многом потому, что тот является одним из немногих европейских лидеров, которые хотят противостоять бюрократии Евросоюза. «Мы выступили [с поддержкой] не потому, что мы ожидали от Виктора победы на выборах. Мы выступили, потому что было правильно поддержать человека, который поддерживал нас на протяжение очень долгого времени. Так что, речь шла не о России и, по сути, не о Европе. Это было связано с Соединенными Штатами и тем фактом, что он является хорошим партнером не только лично для меня и президента [Дональда Трампа], но и для США», — подчеркнул вице-президент.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
