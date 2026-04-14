США уверены, что будут очень хорошо работать с новым премьером Венгрии

Вэнс отметил, что посетил Венгрию накануне выборов для поддержки действующего главы правительства Виктора Орбана во многом потому, что тот является одним из немногих европейских лидеров, которые хотят противостоять бюрократии Евросоюза. «Мы выступили [с поддержкой] не потому, что мы ожидали от Виктора победы на выборах. Мы выступили, потому что было правильно поддержать человека, который поддерживал нас на протяжение очень долгого времени. Так что, речь шла не о России и, по сути, не о Европе. Это было связано с Соединенными Штатами и тем фактом, что он является хорошим партнером не только лично для меня и президента [Дональда Трампа], но и для США», — подчеркнул вице-президент.