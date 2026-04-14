Глава «Росинкас» рассказал, когда в России начнётся пик спроса на наличные

Президент «Росинкас» Сергей Верейкин рассказал в интервью РИА Новости, когда в России начнётся пик спроса на наличные.

Президент «Росинкас» Сергей Верейкин рассказал в интервью РИА Новости, когда в России начнётся пик спроса на наличные.

«Что касается общего тренда, то самый горячий период — предновогодние дни. Спрос на услуги инкассации максимально возрастает в декабре», — отметил он.

При этом Верейкин добавил, что соответствующая тенденция зависит не только от сезона, но и от специфики региона, подчеркнув, что летом есть больший запрос на наличные в курортных и туристических зонах: на Алтае, на Байкале, в Карелии, на Северном Кавказе и в Краснодарском крае.

Ранее газета «Известия» писала, что 15% россиян хранят все свои накопления в наличных.

В Центробанке также объяснили рост использования наличных денег.