Вэнс: ход переговоров США и Ирана зависит от статуса Ормузского пролива

«Мы еще не увидели полного открытия, поэтому ожидаем, что иранцы продолжат двигаться к открытию Ормузского пролива, а если этого не произойдет, это в корне изменит характер наших переговоров с ними», — сказал Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.
11 апреля США и Иран провели переговоры при посредничестве Пакистана. Стороны не смогли достичь соглашения. При этом, по словам президента США Дональда Трампа, иранская сторона «очень сильно хочет заключить сделку». Глава МИД Ирана Аббас Аракчи говорил, что переговоры позволили продвинуться по некоторым вопросам, но не привели к соглашению из-за «завышенных требований» Вашингтона.