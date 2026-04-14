Бывший генсек НАТО обвинил Британию в пренебрежении вопросами обороны

ЛОНДОН, 14 апреля. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (1999−2003) Джордж Робертсон считает, что руководство Великобритании не уделяет должного внимания вопросам обороны, отделываясь ничего не значащими заявлениями и не вкладывая средств в перевооружение. Выдержки его речи приводит газета Financial Times.
«Мы недостаточно подготовлены. Мы недостаточно застрахованы. Мы подвергаемся атакам. Мы не находимся в безопасности. Национальная безопасность и защита Великобритании находятся под угрозой», — полагает Робертсон. Он — один из авторов представленного летом 2025 года 114-страничного стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства, в котором перечислены основные угрозы стране и рекомендации по повышению боеготовности вооруженных сил.
«Сегодня в политическом руководстве Великобритании существует разъедающая самодовольство. По поводу рисков, угроз, тревожных сигналов опасности звучат лишь пустые слова, и даже обещанный общенациональный разговор об обороне не может начаться», — отмечается в речи, с которой Робертсон должен выступить 14 апреля. Он также считает, что нынешний британский премьер-министр Кир Стармер «не хочет осуществлять необходимые инвестиции».
Относительно роли Вашингтона в НАТО экс-глава альянса считает, что «роль и приоритеты Соединенных Штатов изменились и уже никогда не будут прежними».
Как написала на прошлой неделе газета The Times, законопроект о повышении оборонной готовности Великобритании не будет внесен в парламент Соединенного Королевства ранее середины 2027 года. По данным издания, процесс отложен из-за опасений со стороны нескольких ведомств, что подготовка к введению закона не была проведена должным образом.
Еще ранее The Times информировала, что дефицит оборонного бюджета Великобритании в ближайшие четыре года составит 28 млрд фунтов стерлингов ($37,8 млрд).