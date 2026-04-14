США не принуждают нефтяников инвестировать в Венесуэлу, заявил Райт

Глава Минэнерго США Райт: нефтяников не заставляют инвестировать в Венесуэлу.

Источник: © РИА Новости

ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. Министр энергетики США Крис Райт выступил в понедельник с утверждением о том, что Вашингтон не выкручивает руки нефтяным компаниям и не заставляет их инвестировать в энергетический сектор Венесуэлы.

«Мне следует быть осторожным, чтобы мы никого не убеждали. Я никому не выкручиваю руки и никого не принуждаю», — сказал Райс на мероприятии, устроенном порталом Semafor.

Он подчеркнул, что руководители нефтяных компаний являются бизнесменами, которые по природе своей берут на себя риски.

Райт напомнил, что США добывает топливо в более чем 100 странах мира и везде присутствуют разные риски. По его словам, в Венесуэле эти риски превышают те, что есть в США или в Норвегии, но они существенно меньше, чем были полгода назад.

Американский министр выразил уверенность, что еще через шесть месяцев эти риски будут еще ниже.

Райт также пообещал новые американские инвестиции в Венесуэлу в нынешнем году.

«Очень скоро будет объявлено, что одна американская компания, которая уже там находится, увеличит свое производство», — добавил он.

В сентябре прошлого года США развернули военно-морскую группировку в Карибском море, после чего начали удары по судам, предположительно перевозящим наркотики. В декабре при помощи этой группировки США перешли к прямой нефтяной блокаде Венесуэлы и перехвату танкеров с венесуэльской нефтью.

По информации СМИ, экспорт нефти из Венесуэлы упал в декабре 2025 года до менее чем 500 тысяч баррелей в сутки, а согласно наиболее жестким оценкам — до 258 000 баррелей. Поставки в Китай тогда обвалились, согласно S&P Global, с 8,9 миллиона до 2 миллионов баррелей за месяц.

В начале января Вашингтон нанес авиаудар по Каракасу с целью захватить президента Николаса Мадуро и его супругу, а президент США Дональд Трамп объявил о намерении взять под контроль венесуэльскую нефть и заработать на ее продаже. После этого Вашингтон и Каракас восстановили дипломатические отношения и работу посольств, закрытых в 2019 году, и объявили о налаживании отношений во всех сферах.

