Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Словацкий политик считает, что Фицо обсудит с Путиным энергосотрудничество

Петер Марчек: Фицо и Путин в мае могут обсудить энергетическое сотрудничество.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент России Владимир Путин в мае встретятся в Москве, где обсудят энергетическое сотрудничество двух стран, уверен председатель словацкой партии «Единые славяне» Петер Марчек.

Ранее Фицо, говоря о результатах парламентских выборов в Венгрии, заявил, что Словакия, Венгрия и вся Центральная Европа в целом заинтересованы в восстановлении работы нефтепровода «Дружба».

«Роберт Фицо обязательно встретится с господином президентом Путиным. По-моему, по протоколу уже договорились относительно этой встречи. Он где-то 8 мая полетит в Москву. Поэтому могу сказать на 100%, что переговоры будут», — сказал словацкий политик «Известиям».

По мнению Марчека, главной темой переговоров станет энергетическое сотрудничество Москвы и Братиславы, в частности — продолжение нефтяных и газовых поставок из России в Словакию и, возможно, новые контракты в этой сфере.

Политик отметил, что только хорошие отношения с Россией могут привести к развитию экономики Словакии.

Марчек добавил, что поражение партии Виктора Орбана в Венгрии стало шоком, и Словакия «осталась в одиночестве».

