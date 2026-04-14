Киев заявил, что Брюссель и Мадрид выделят ему по €1 млрд военной помощи

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров утверждает, что Бельгия и Испания выделят Киеву по €1 млрд военной помощи в 2026 году.

Об этом он заявил после проведённых разговоров с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес.

«Бельгия выделяет в этом году €1 млрд оборонной помощи Украине… В этом году Испания также предоставляет €1 млрд», — написал Фёдоров в своём Telegram-канале.

Кроме того, он добавил, что Бельгия «подтвердила намерение» передать Украине дополнительные истребители F-16 и запчасти к имеющимся самолётам.

Ранее Bloomberg сообщил о планах ЕС вернуться к вопросу кредита Украине.

В Брюсселе между тем закрыли крупнейший украинский центр из-за сокращения финансирования.