Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вэнс: США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию

Соединённые Штаты достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию, заявил каналу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал политик.

При этом он добавил, что предпочёл бы завершить начатое успешными переговорами.

Также Вэнс отметил, что Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы Иран в перспективе передал весь свой обогащённый уран им.

Кроме того, он подчеркнул, что если Иран не откроет Ормузский пролив, то это в корне изменит характер переговоров с США.

