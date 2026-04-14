Вэнс: США достигли своих целей в Иране и могут сворачивать военную операцию

Соединённые Штаты достигли своих целей в Иране и могут начинать сворачивать военную операцию, заявил каналу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
«Я действительно считаю, что мы находимся в ситуации, когда наши цели достигнуты. Мы можем начать сворачивать это», — сказал политик.
При этом он добавил, что предпочёл бы завершить начатое успешными переговорами.
Также Вэнс отметил, что Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы Иран в перспективе передал весь свой обогащённый уран им.
Кроме того, он подчеркнул, что если Иран не откроет Ормузский пролив, то это в корне изменит характер переговоров с США.