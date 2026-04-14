Эрдоган пригрозил Израилю войной, там его назвали «мегаломанским диктатором»

Ранее прокуратура в Турции потребовала пожизненного заключения для заочно арестованного премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху по обвинению в геноциде и других преступлениях. Стамбульская генпрокуратура выдала ордер на арест Нетаньяху и ещё 34 высокопоставленных израильских чиновников ещё в ноябре 2025 года.