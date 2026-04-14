Глава Минэнерго США Крис Райт допустил, что контроль Соединённых Штатов над Венесуэлой может быть прекращён ещё до истечения полномочий администрации американского президента Дональда Трампа.
«Я надеюсь, что это произойдёт при нынешней администрации, и я подозреваю, что так оно и будет», — цитирует министра РИА Новости.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян между тем ранее выразила мнение, что США уже никогда не выпустят арестованного президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес.
Посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, в свою очередь, заявил о готовности рассмотреть вопрос о предоставлении убежища для Мадуро.