Вэнс оценил возможность продолжения переговоров США с Ираном

Вэнс: вопрос о продолжении переговоров с Ираном лучше адресовать Тегерану.

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Вопрос о продолжении переговоров США и Ирана лучше адресовать Тегерану, мяч — на его стороне, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Это вопрос, который лучше всего адресовать иранцам, потому что мяч на самом деле на их стороне», — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.

Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.

Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше