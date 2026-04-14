Вэнс оценил возможность продолжения переговоров США с Ираном

ВАШИНГТОН, 14 апр — РИА Новости. Вопрос о продолжении переговоров США и Ирана лучше адресовать Тегерану, мяч — на его стороне, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.
«Это вопрос, который лучше всего адресовать иранцам, потому что мяч на самом деле на их стороне», — сказал он в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как президент США Дональд Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели.
Но уже утром 12 апреля возглавлявший американскую делегацию вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли прийти к соглашению.
Трамп после этого сообщил о начале морской блокады всех судов, выходящих и входящих в порты Ирана.