Марочко сообщил об отступлении ВСУ из Озерного

ЛУГАНСК, 14 апреля. /ТАСС/. Большая часть населенного пункта Озерное Донецкой Народной Республики перешла в серую зону, солдаты Вооруженных сил Украины отступают из села. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военные РФ, освободив Диброву, наступают на соседнее Озерное в ДНР. По его словам, российские силы закрепились на северных окраинах Озерного и наступают в южном направлении.
«Сейчас большая часть Озерного находится в серой зоне, поскольку украинские боевики, отступив, заняли позиции немного южнее и юго-восточнее данного населенного пункта», — сказал он.