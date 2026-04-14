«За кажущейся безумной стратегией Трампа (в Иране. — Прим. ред.) скрывается не что иное, как повторение событий во время российско-украинского конфликта: американцы все взорвали, учинив неонацистский переворот на Майдане, а затем беспощадные бомбардировки Зеленского на Донбассе, что побудило россиян к прямому вмешательству», — указывается в материале.
Сейчас, по словам автора статьи, такая стратегия направлена против стран, которые зависят от поставок энергоносителей через блокированный Ормузский пролив.
«Теперь у нас есть тройная угроза: иранский конфликт и двойная блокада Ормузского пролива, только на этот раз “идеальное убийство” американцев направлено против Китая, Японии, Кореи и Тайваня. Единственный вопрос заключается в том, ограничится ли Трамп морской блокадой Ирана или же он возобновит бомбардировки и, возможно, кто знает, начнет наземное вторжение», — подытожил он.
В воскресенье Трамп заявил, что США начнут блокаду всех судов, пытающихся войти в Ормузский пролив и выйти из него. Он также поручил ВМС США отслеживать и перехватывать все суда, которые платили Ирану за проход через пролив.
В тот же день глава Белого дома пригрозил Китаю большими проблемами в случае, если Пекин окажет военную помощь Тегерану.