Вэнс считает, что США и Иран добились большого прогресса на переговорах

НЬЮ-ЙОРК, 14 апреля. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, на американо-иранских переговорах в Исламабаде сторонам удалось добиться существенного прогресса. Такую позицию он изложил в интервью телеканалу Fox News.
На вопрос ведущего о том, что пошло не так в Исламабаде, Вэнс утверждал, что «все прошло хорошо». «Мы добились большого прогресса», — отметил он.
«Я думаю, впервые представители иранского и американского правительств встретились на столь высоком уровне. Возможно, это произошло впервые при нынешнем руководстве Ирана. И я думаю, что это хорошо. Опять же, мы добились некоторого прогресса на переговорах, и вопрос заключается в том, готов ли Иран проявить гибкость, чтобы принять ключевые требования, выполнение которых необходимо нам для того, чтобы сделать дело», — заявил он.