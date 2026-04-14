Балицкий сообщил о работе сил ПВО в Мелитополе

На окраинах Мелитополя и в Мелитопольском муниципальном округе Запорожской области зафиксирована высокая активность БПЛА, работает система ПВО, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
«Прошу жителей сохранять спокойствие, не подходить к окнам до полной стабилизации обстановки, не снимать работу систем ПВО», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее средства ПВО за шесть часов уничтожили 23 БПЛА ВСУ над территорией России.
Также сообщалось, что два человека были ранены при атаке ВСУ на медицинский автомобиль в Курской области.
