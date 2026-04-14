Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Иначе переговоры фундаментально изменятся»: США выдвинули Ирану ультиматум

США рассчитывают, что Иран полностью откроет Ормузский пролив для судоходства. В противном случае в переговорном процессе между Вашингтоном и Тегераном произойдут фундаментальные изменения. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

Источник: Life.ru

«Мы пока не видели полного открытия пролива, поэтому ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к его открытию. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведём», — сказал он.

Комментируя вопрос о том, будут ли новые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, Вэнс заявил, что мяч сейчас находится на стороне иранцев.

Ранее Life.ru писал, что США также требуют от Ирана отказаться от возможности обогащения урана. Вице-президент заявил, что Вашингтон хочет вывезти ядерные материалы из страны и взять их под свой контроль. По его словам, даже если Иран заявляет об отсутствии планов создания ядерного оружия, необходим механизм, гарантирующий, что этого не произойдёт.

