«Иначе переговоры фундаментально изменятся»: США выдвинули Ирану ультиматум

«Мы пока не видели полного открытия пролива, поэтому ожидаем, что иранцы будут продолжать продвигаться к его открытию. И если они этого не сделают, это кардинально изменит ход переговоров, которые мы с ними ведём», — сказал он.
Комментируя вопрос о том, будут ли новые переговоры между Вашингтоном и Тегераном, Вэнс заявил, что мяч сейчас находится на стороне иранцев.
Ранее Life.ru писал, что США также требуют от Ирана отказаться от возможности обогащения урана. Вице-президент заявил, что Вашингтон хочет вывезти ядерные материалы из страны и взять их под свой контроль. По его словам, даже если Иран заявляет об отсутствии планов создания ядерного оружия, необходим механизм, гарантирующий, что этого не произойдёт.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.