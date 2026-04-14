Вучич анонсировал дату предстоящих парламентских выборов в Сербии

Сербский лидер Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что парламентские выборы в стране могут пройти до 10 июля или с сентября до конца этого года.
«В этом году, я говорил, что могут быть до Видовдана (28 июня — RT.), возможно и до 10 июля, но точно не во второй половине июля и августе. После этого могут быть от сентября до конца года», — отметил политик.
В Politico ранее писали, что ЕС может лишить Сербию €1,5 млрд из-за связей с Россией.
В марте Вучич заявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о продлении контракта по газу на три месяца.