ВЦИОМ: по наблюдению россиян в стране выросло число одиноких людей

Почти половина россиян (45%) утверждают, что за последние пять лет число одиноких людей в месте их проживания возросло.

Об этом свидетельствуют итоги исследования Аналитического центра ВЦИОМ, передаёт ТАСС.

«Почти половина россиян замечают рост числа людей, живущих в одиночку (45%, плюс пять процентных пунктов к 2025 году)», — говорится в материалах.

Согласно исследованию, острее других тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока (58% и 55% соответственно), а также женщины (50% против 40% у мужчин).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.

В марте специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия заявили, что одиночество и социальная изоляция могут серьёзно угрожать благополучию пожилых людей.

Психолог, преподаватель психологии, кандидат психологических наук Софья Сулим между тем в беседе с RT рассказала, кому противопоказана удалённая работа.