ВЦИОМ: по наблюдению россиян в стране выросло число одиноких людей

Почти половина россиян (45%) утверждают, что за последние пять лет число одиноких людей в месте их проживания возросло.
Об этом свидетельствуют итоги исследования Аналитического центра ВЦИОМ, передаёт ТАСС.
«Почти половина россиян замечают рост числа людей, живущих в одиночку (45%, плюс пять процентных пунктов к 2025 году)», — говорится в материалах.
Согласно исследованию, острее других тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока (58% и 55% соответственно), а также женщины (50% против 40% у мужчин).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.
В марте специалисты Токийского столичного центра исследований здорового долголетия заявили, что одиночество и социальная изоляция могут серьёзно угрожать благополучию пожилых людей.
