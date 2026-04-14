Разговоры о мирном урегулировании украинского конфликта начинают восприниматься в Европе как преступление, заявил член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
Он обратил внимание, что власти ЕС не стремятся прибегать к дипломатии для завершения конфликта и продолжают политику самоуничтожения.
«Говорить о мире становится в Европе преступлением», — написал Мема на своей странице в социальной сети Х*.
Политик также выразил уверенность, что Украине не удастся победить. Он добавил, что Россия по-прежнему будет защищать свою безопасность.
Напомним, 13 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что текущее состояние двусторонних отношений России и ЕС является настолько плохим, что дальнейшее ухудшение просто невозможно.
Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен предупредил, что поражение партии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на парламентских выборах может подтолкнуть Европу к прямому военному столкновению с Россией, поскольку у ЕС появится возможность продолжать финансирование киевского режима.
