Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ООН: военные из Северного Кипра нарушили границы буферной зоны

Миссия ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP) сообщила о несанкционированном проникновении турко-кипрских сил безопасности в буферную зону на острове.

На своей странице в соцсети X миссия отметила, что следит за ситуацией на плато Пила, усилила патрули и поддерживает видимое присутствие на месте.

Кроме того, UNFICYP добавила, что активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для восстановления статуса-кво и предотвращения действий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на спокойствии и стабильности в этом районе.

В марте Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре из-за конфликта в Иране.

В 2024 году в Anadolu писали, что власти Турции не желают тратить ещё 60 лет на проблему Кипра, необходимо признать реальность существования на острове двух народов.

