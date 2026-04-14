ООН: военные из Северного Кипра нарушили границы буферной зоны

Миссия ООН по поддержанию мира на Кипре (UNFICYP) сообщила о несанкционированном проникновении турко-кипрских сил безопасности в буферную зону на острове.
На своей странице в соцсети X миссия отметила, что следит за ситуацией на плато Пила, усилила патрули и поддерживает видимое присутствие на месте.
Кроме того, UNFICYP добавила, что активно взаимодействует со всеми заинтересованными сторонами для восстановления статуса-кво и предотвращения действий, которые могут неблагоприятным образом сказаться на спокойствии и стабильности в этом районе.
В марте Турция разместила F-16 и системы ПВО на Северном Кипре из-за конфликта в Иране.
В 2024 году в Anadolu писали, что власти Турции не желают тратить ещё 60 лет на проблему Кипра, необходимо признать реальность существования на острове двух народов.